27日午後6時20分ごろ、千葉市花見川区の国道14号で車2台と歩行者が絡む事故があった。県警や消防によると、横断歩道を渡っていた小学校低学年とみられる男児が乗用車とワゴン車に相次いではねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。