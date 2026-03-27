◇セ・リーグヤクルト3―2DeNA（2026年3月27日横浜）プロ野球は27日、セ、パ両リーグの公式戦がナイター6試合で開幕。ヤクルトは敵地でDeNAと対戦して3―2の逆転勝ち。池山隆寛新監督（60）はうれしい初勝利となった。1980年代後半から90年代前半のヤクルト黄金期に3学年下の池山監督とともに主軸を担い、「イケトラ」コンビと称された広澤克実氏（63＝スポニチ本紙評論家）が監督初勝利を祝福した。池山監督、初勝利お