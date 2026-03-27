2回、逆転2ランを放ち、岩田（左）に迎えられるヤクルト・伊藤＝横浜ヤクルトが競り勝った。0―1の二回に伊藤の2ランで逆転し、五回はサンタナのソロで加点した。吉村が5回1/3を2失点で白星を挙げ、キハダが来日初セーブ。DeNAは牧の先頭打者本塁打で先制したが、東が2本塁打を浴びた。