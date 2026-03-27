元テレビ朝日社員の玉川徹氏が27日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。眠るために見ているテレビ番組を明かした。この日のパネルコーナーのテーマは「春の快眠術」。平日の番組出演のため、午後9時半就寝がすっかり習慣化しているという玉川氏は、睡眠前のルーティンについて「この番組が始まる前に、どうやったら睡眠時間が確保できるんだろうと思って。それで『この番組を見