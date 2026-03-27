◇セ・リーグヤクルト3ー2DeNA（2026年3月27日横浜）ヤクルトは入団4年目で初の開幕投手を務めた吉村貢司郎が、池山監督に初勝利をプレゼントした。初回、1番・牧に先頭打者本塁打を被弾。しかし「いきなり本塁打を打たれてしまったけど、切り替えて粘り強く投げることができた」と吉村。3回からは3イニング連続で3者凡退に抑えるなど、リズム良く投球を続けた。2―3とされた6回1死一塁の場面で降板も、5回1/3を5安