俳優の石原さとみさん（39）が出演する印刷会社の新CMが公開されました。石原さんが新CMキャラクターに就任したのは、大日本印刷株式会社の新CM。社会にとって欠かせない「あたりまえ」とは何かを問いかけるとともに、「あたりまえ」を積み重ねることが生み出す力や可能性を描いています。2児の母である石原さんは、“あたりまえではない”と日々、感じていることがあるそうで「健康ってあたりまえじゃないっていうのは、本当に子