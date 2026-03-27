フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が27日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。コメンテーター玉川徹氏から受け取った手土産をめぐる“新事実”をぶっちゃけた。パネルコーナーのテーマは「春の快眠術」。トマトに含まれる成分「GABA」が副交感神経を優位にし、心身をリラックスした状態に導くことを紹介した。濃縮タイプのトマトジュース200ミリリットルで1日に必要とされるG