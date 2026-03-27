◆パ・リーグソフトバンク６―５日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムが初回に奪った３点のリードを守れず、３年ぶりに開幕黒星スタートとなった。初回に清宮幸、万波の一発で３点を先制。しかし、開幕投手・伊藤が３発を浴びるなど６回途中９安打５失点と打ち込まれ、リードを守れなかった。７回に水谷が、ヘルナンデスの１５５キロを捉える同点の右越えソロ。試合を振り出しに戻したが、８回に３番手・古林が