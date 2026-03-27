◆パ・リーグオリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックスは楽天に大敗した。開幕戦で２ケタ失点したのは９４年（ダイエー戦）以来、３２年ぶり４度目。岸田護監督は「あそこまでコンタクトされるとは思わなかったですけど…」と先発・宮城の乱調に目を向けた。３年連続３度目の開幕投手を託したエースが、ともに自己ワーストタイとなる１回２／３を８失点（自責２）でＫＯ。ＷＢＣを終え、調整登板はオープ