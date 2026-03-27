ドイツ１部ブンデスリーガのマインツは２７日、昨夏にＪ１京都から期限付き移籍で加入していたＭＦ川崎颯太が完全移籍に移行することが決定したとクラブ公式サイトで発表した。２４歳の川崎は２５―２６シーズンに公式戦１４試合に出場。カンファレンスリーグのリーグフェーズ第５節のレフ・ポズナン戦では加入後初得点を決めていた。クラブＳＤのクリスティアン・ハイデル氏は「ソウタはマインツでとても良い時間を過ごしてお