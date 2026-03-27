関東大学サッカー連盟は２７日、同リーグ２部に所属し、違法薬物問題により活動停止となっている流通経大が開会式および第１節に不参加となることを発表した。声明によると、同大学より参加できない報告を受けたという。これによって、該当する第１節の立大―流通経大（４月５日）は試合中止となる。同試合の取り扱いについては、立大が３―０で勝利となる。予定されている開会式は、流通経大を除く参加の３５大学にて実施