お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が２７日、都内の所属事務所・ホリプロコムを訪れ、活動再開発表後、初めて公の場に登場。同日に開催されたお笑いライブで復帰後初漫才も披露した。小沢は、午後５時頃にお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」のネタ合わせのために事務所を訪問。カーキー色のコートにジーパン姿で歩いて現れた。復帰した今の心境を聞かれると、緊張した面持ちで「また漫才からやっていくので、よろ