◆パ・リーグオリックス０―１０楽天（２７日・京セラＤ大阪）楽天は打線が１６安打１０点と爆発し快勝した。開幕戦の先発全員安打は２０２２年の広島以来、パ・リーグでは２００１年の日本ハム以来２５年ぶりだ。昨季未勝利だった宮城を序盤で攻略した。初回にマッカスカーの２点二塁打で先制。さらに２回にもボイド、マッカスカーの連続２点二塁打など一挙６点を奪い宮城をＫＯした。三木肇監督は「みんながいい集中力で試