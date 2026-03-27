◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が１２球団最速でプロ初安打をマークした。開幕戦に「１番・中堅」で出場。２点ビハインドの９回１死一、二塁で、左翼線へ同点の２点二塁打を放った。２点ビハインドの５回無死三塁では、中日の先発・柳から鋭い二ゴロを放ち、三塁走者が生還。球団新人の開幕戦３打点は５８年の古葉毅、森永勝治（ともに３打点）、