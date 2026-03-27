【グラスゴー（英国）２７日＝金川誉】日本代表との国際親善試合で、２８日（日本時間２９日未明）に対戦するスコットランド代表は、試合会場のハムデンパーク横にあるグラウンドで前日練習を行った。報道陣に公開された約１５分間のトレーニングでは、主力のＭＦマクトミネイ（ナポリ）やＤＦロバートソン（リバプール）らがリラックスした表情で体を動かした。また同グラウンドの横には、マクトミネイが昨年１１月のＷ杯欧州