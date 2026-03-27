季節の変わり目や暑い季節に欠かせない、ユニクロの定番「エアリズム」が2026年も進化して登場♡「気持ちいい肌、ずっとつづけ。」をコンセプトに、より快適な着心地を追求したラインナップが揃います。汗やムレ、紫外線など、日常のさまざまな悩みに寄り添う機能性で、毎日のコーデをより心地よくサポートしてくれる注目シリーズです♪ シーン別に進化した機能性 エアリズムは、なめらかな肌触