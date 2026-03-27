片山金融担当大臣は中東情勢の悪化で影響を受ける事業者への資金繰り支援を徹底するよう金融機関に求めました。中東情勢の悪化を受けた事業者への支援をめぐり、政府は27日、全国銀行協会や日本政策金融公庫などの金融機関の代表者との意見交換会を開きました。この中で、金融機関側は製造業やガソリンスタンドだけでなく、飲食業や旅行業、農業などからも懸念の声があがっていると明らかにしました。一方、片山金融担当大臣は物価