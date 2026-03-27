◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が27日の阪神戦（東京D）に先発登板。プロデビュー戦でいきなり開幕投手という大役を与えられたが、前年王者相手に6回3安打1失点と好投してプロ初登板初先発初勝利を飾った。新人の開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来2リーグ制以降、球団64年ぶり3人目。勝利投手は球団初の快挙となった。