◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京Ｄ）阪神は、巨人ドラフト1位竹丸に6回1失点に抑えられ、開幕戦を落とした。藤川監督はその投球を称えた。「素晴らしいピッチングだったと思いますね。また次の対戦でいい勝負ができればなと思いますけど。素晴らしいピッチングだったと思いますね、相手の投手も。相手が上回ったということですよ」自軍の先発村上は2発に泣いて、巨人戦通算8試合目で初黒星を喫した。6回3