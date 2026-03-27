義家族の介護に子どもたちのお世話。それだけでも手一杯なのに、さらに突然降って湧いたスポ少の負担。今回は無責任な夫に翻弄されて限界を超えてしまったあるママの悲鳴と、そこからの脱出路を考えましょう。『介護で目が回りそうな忙しさなのに、夫が勝手に長男をミニバスに入部させてしまいました』投稿者さんの毎日は、義家族3人（義両親と知的障がいのある義叔母）の介護に子ども3人の育児、子どもの通院と大忙し。限界を感じ