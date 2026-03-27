巨大ボディが生み出す圧倒的存在感クルマは単なる移動手段から、より快適で特別な空間へと進化し続けています。近年は電動化や自動化の流れが進み、車内の過ごし方そのものに注目したコンセプトモデルも増えてきました。そんな中、イタリアの自動車メーカーであるアズノム・オートモーティブが、新しい発想を取り入れた大型コンセプトカーを披露し、ネット上でも複数の反響が集まっています。【画像】超カッコイイ！ これが“