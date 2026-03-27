『とある科学の超電磁砲』（以下、『超電磁砲』）が、3月27日発売の『月刊コミック電撃大王』5月号（KADOKAWA）にて最終回を迎えた。『超電磁砲』は『とある魔術の禁書目録』（KADOKAWA／以下、『禁書目録』）のスピンオフとして2007年から刊行され、2009年にはアニメ化された。 参考：『とある科学の超電磁砲』第4期の主題歌は？オリジナル展開はある？シリーズファンが予想 本編である『禁書目録』を中心として