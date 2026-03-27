ロバート・プロミンによる『こころは遺伝するＤＮＡはいかに〈わたし〉を形づくるか』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売された。 【画像】「遺伝か環境か」を明らかにした『こころは遺伝する』 「生まれか育ちか（遺伝か環境か）」を明らかにした『こころは遺伝するＤＮＡはいかに〈わたし〉を形づくるか』。ロバート・プロミンがはじめて一般読者へ向けて著したポピュラーサイエンス書となって