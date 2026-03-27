私（ラン）は、夫のコウタと二人暮らしです。子どもはいません。実家には父が1人で暮らしています。母は私が4才のときに、不倫をして家を出て行ったそうです。けれど父や周りの人たちに支えられて、なんとかやってきました。そんなある日、私の「弟」と名乗る人物から連絡が……余命いくばくもない母が、最期に私に会いたいと言っているというのです。私が母に会うはずがありません。本当は心のどこかで母を求める気持ちがあったの