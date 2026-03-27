2027年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選で、元職の東国原英夫氏（68）が27日、無所属で立候補する意向を固めたと明らかにした。西日本新聞の取材に「宮崎の発展や成長に物足りなさを感じる。まだまだ伸びしろはあり、経済浮揚を図りたい」と述べた。4月上旬に記者会見を開き、正式表明する。5選を目指す現職の河野俊嗣氏（61）との事実上の一騎打ちとなる様相だ。