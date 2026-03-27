◇パ・リーグ日本ハム5―6ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）日本ハムはソフトバンクに打ち負け、3年ぶりの黒星発進となった。両軍3人ずつ本塁打を放つ展開。5―5の8回に牧原大に決勝右犠飛を許し、競り負けた。新庄監督は「悔しい。いいゲームでしたね。開幕からだいたい足がガタガタガタガタ震えるのに。うちも初回からパコン、パコンってね。いやでも、みんな凄い。今の子は凄いです」と敗戦の中でもまず