漫画家のつげ義春（つげ・よしはる）さんが3日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため亡くなった。88歳。出版社「筑摩書房」が27日、X（旧ツイッター）で発表した。葬儀は親族のみで執り行われたという。この訃報を受け、俳優の竹中直人がコメントを発表。1991年に、つげさんの作品「無能の人」を監督として映画化し主演も務めた竹中は「涙が止まりません。僕の母が亡くなった17歳の時と同じくらい涙が止まらない。つげさん、あなたはず