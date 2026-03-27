◇パ・リーグ西武1ー3ロッテ（2026年3月27日ZOZOマリン）プロ8年目にしてようやく射止めた開幕投手の座だったが、渡辺にとってほろ苦いシーズン初戦となった。アストロズに移籍した今井の穴を埋めるべく、エースの覚悟で臨んだ開幕戦は7回6安打2失点と粘投したものの今季初黒星。「僕の内容次第で勝てた試合だった。責任を感じているし、悔しいです」と唇をかんだ。2回には2死二塁から8番・松川に23年10月の西武戦以来