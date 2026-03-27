「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）阪神の森下翔太外野手（２５）は巨人・竹丸から２安打を放ち、この日、３安打の猛打賞を記録した。竹丸の印象については「自分から崩れることなく、しっかり腕を振って投げているピッチャー」とたたえた。初回２死では竹丸からチーム初安打となる左前打を痛烈にマークすると、四回にも左前打を放った。九回先頭では田中瑛から遊撃への内野安打を放ち、３安打の固め打ち。「チャンスメー