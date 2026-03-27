お笑いタレントの椿鬼奴（53）が26日放送のNHK「マップタイムトラベル」に出演、幼少期から在住していた東京の「都心5区」に入る区を明かした。この日は「渋谷はなぜ若者の街に?」をテーマに番組が進行。番組冒頭でMCの予備校講師でタレントの林修から「鬼奴さんは、渋谷とかかわりが深いとうかがったんですけど」と聞かれた鬼奴は「そうですね。私は幼稚園の頃から20歳まで、渋谷区在住でした」と明かした。また、子供の