「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２７日、蒲郡）大上卓人（３５）＝広島・１０９期・Ａ１＝が２０２２年のオーシャンカップ（尼崎）以来５回目となるＳＧ準優進出を果たした。４日目２走を??着でまとめて５位で予選突破。「ちゃんと準優に乗れたことがうれしい」と胸をなで下ろしていた。過去のＳＧ準優では２回ある３着が最高（２１年クラシック＝福岡、２２年オールスター＝宮島）で、優出ならデビュー初。「毒島（誠）