「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２７日、蒲郡）４人参戦している地元勢では磯部誠（３５）＝愛知・１０５期・Ａ１＝が唯一の予選突破となった。機力不足に苦しみながらも３日目までオール３連対で、４日目も??着としのいで準優入りを果たした。それでも大幅な良化は見えないようで「悪いところの方が目立つ。ペラをやります」と準優へ向けて調整作業は続く。しっかりと態勢を整え、地元最後のとりでとして奮闘する。