BSフジは2027年1月下旬以降、4K放送を終了すると発表しました。BSフジは2018年の4K放送開始以降、4Kの特徴を生かしたより鮮明で臨場感のある番組をこれまで放送してきました。しかしここ数年はインターネット配信の急速な拡大など、視聴環境が変化し、4K放送を取り巻く状況が厳しさを増していました。こうした状況を受け、BSフジは、2027年1月24日以降の4K放送業務認定の更新を行わないことを決定しました。4Kの番組については、こ