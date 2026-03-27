【モデルプレス＝2026/03/27】女優の観月ありさが3月26日、自身のInstagramを更新。懐かしい過去の写真を公開し、注目が集まっている。【写真】49歳女優「伝説の8頭身」90年代のモデル姿の圧巻美脚に釘付け◆観月ありさ、美脚際立つ懐かしい写真を披露観月は「整理していたら出てきた！と。デザイナーの丸山敬太さんが懐かしい写真を送ってくれました」と報告。「そうだ！敬太さんにお誘い頂いて。素敵なページをやらせて頂いたな