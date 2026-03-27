【モデルプレス＝2026/03/27】シンガーソングライターでモデルのchayが3月26日、自身のInstagramを更新。同月22日に開催されたHIP HOPグループ・RIP SLYMEの活動休止前ラストライブ「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」最終日公演にゲスト出演した際のミニスカート姿を公開した。【写真】35歳美人歌手「腰の位置が高い」ミニスカライブ衣装姿◆chay、美脚輝くミニスカ姿披露同公演でRIP SLYMEとの