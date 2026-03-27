【モデルプレス＝2026/03/27】タレントの王林が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル「セクシー」大胆胸元目立つミニスカ衣装姿◆王林、胸元が開いたミニスカ衣装披露王林は「きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました」と、出演したライブイベント「MOVE」について報告。「ステージから見えるみんなの顔がほんとに優しくて、とってもたのしかっ