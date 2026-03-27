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米１０年債利回りは４．４６２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:31）（日本時間21:31）（%） 米2年債 4.002（+0.016） 米10年債4.462（+0.050） 米30年債4.974（+0.041） ドイツ3.112（+0.038） 英国5.078（+0.104） カナダ3.607（+0.049） 豪州5.097（+0.086） 日本2.380（+0.107） ※米債以外は10年物