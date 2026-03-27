ドル円のピボットは１５９．７８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:33現在） ドル円 現値159.91高値159.98安値159.46 160.63ハイブレイク 160.30抵抗2 160.11抵抗1 159.78ピボット 159.59支持1 159.26支持2 159.07ローブレイク ユーロ円 現値184.05高値184.34安値183.87 184.77ハイブレイク 184.56抵抗2 184.30抵抗1 184.09ピボット 183.83支持1