ユーロドル1.1500ドル台を維持して小反発＝NY為替 ドル全面高を受けてユーロドルはロンドン朝の1.1546ドルから1.1502ドルまで下げた。安値から少し反発。大台を維持したこと、ドル円が160円手前で上値を抑えられていることなどから、ドル高一服も、戻りは限定的。 EURUSD 1.1516