大歓声の中、登場したのは大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャク。26日に東京でファン交流イベントが行われました。訪れたファンは、「ミャクミャクに直接お会いできるので、もううれしくってうれしくってミャクミャクにありがとうって言いに来た」と話しました。このイベントは、ミャクミャクが万博を盛り上げてくれたファンへ直接感謝の気持ちを伝えるために開催され、ファン参加型のクイズ大会や写真撮影などが行われ