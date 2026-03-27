◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-1 西武(27日、ZOZOマリン)ロッテのサブロー監督が初陣を白星で飾り、試合後に喜びを語りました。サブロー監督はインタビュアーから初陣勝利の心境を聞かれると、真っ先に「僕が勝ったことよりも、毛利が勝ったことがうれしいです」と大役を務めたルーキーの毛利海大投手を称えました。チームとしては76年ぶりの新人開幕投手をとなった毛利投手。任命した責任から、サブロー監督は初回を迎えるにあた