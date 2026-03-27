３月２８日に行われる中京競馬（１回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ｂコース）良ダート稍重〜良芝は今週からＢコースになり、傷んだ箇所はおおむねカバーされた。先行馬の残り目に注意。ダートは前で運べる馬が基本的に有利。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△