◆卓球▽ノジマＴリーグ男子プレーオフ決勝（２７日、東京・代々木第二体育館）プレーオフ（ＰＯ）男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の木下マイスター東京（東京）が、２季ぶり５度目の優勝を果たした。初制覇を狙ったＲＳ２位の金沢ポート（金沢）に３―０で圧勝。昨季ＲＳ４位でＰＯ進出を逃した悔しさを晴らした。男子ＰＯ決勝の最優秀選手賞（ＭＶＰ）には、第３試合でストレート勝ちし、優勝に貢献し