「ソフトバンク６−５日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）日本ハムは逆転負け。３年連続の開幕戦勝利はならなかった。試合後、新庄監督は「いいゲームでしたね。見てる方はすごい面白かったと思う。明日は逆になるように、しっかり明日を迎えたい」と前を向いた。打線は初回に清宮幸の右越え２ランと万波の左越えソロで３点を先制。同点の四回は田宮の右前適時打で勝ち越した。逆転されて１点を追う七回には、水谷が