型に入れて固めるだけで完成 オーブンを使わずに作れる簡単デザート「いちごのババロア」をご紹介します。 プルプル食感が美味ホール型でも◎1人分ずつカップに入れてレンジで加熱して混ぜるだけ旬のいちごをおいしく味わおう この時期、旬を迎えるいちご。スーパーや産直市場にズラリと並ぶいちごは、そのままでもスイーツにしてもおいしいですね。 今回、旬のいちごを使用したいちごババロアをご紹介しました。オーブンが