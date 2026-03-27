◆パ・リーグロッテ３―１西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）西武のドラフト１位・小島大河捕手＝明大＝が２７日、明大同期の相手先発左腕・毛利海大（かいと）からプロ初打席初安打を放った。「９番・捕手」で、球団では２００６年の炭谷以来２０年ぶりとなる新人捕手の開幕戦先発出場。３回１死の第１打席で毛利の１２４キロのスライダーをはじき返した。打球は一、二塁間を破り、記念すべきプロ初安打となる右前安打となった