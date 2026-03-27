「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）２年連続で開幕投手を務めた阪神の先発・村上は６回５安打３失点で降板した。巨人戦は通算８試合目で、プロ入り初黒星。「（チームを）勝たせられなかったので。残念です」と唇をかんだ。初回は先頭のキャベッジに右越えソロ。先頭打者本塁打で主導権を握られた。２番・松本にはカウント２−２から５球連続ファウルで粘られて、１１球目で四球。「あそこで決めきれなかった自分の技