「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）ヤクルトが逆転で開幕白星発進。今季から指揮を執る池山監督が初勝利をつかんだ。伏兵の伊藤が、二回に衝撃の逆転２ランを放った。１点を先制された直後の１死後。遊撃内野安打で出塁した岩田が、東からのけん制を一塁・ビシエドが後ろにそらす間に一気に三塁に到達する好走塁を見せる。迎えた１死三塁の場面。「８番・二塁」で開幕スタメンに抜てきされた３年目の伊藤