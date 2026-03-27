「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが競り負け、開幕戦黒星スタートとなった。一回、牧の球団６５年ぶりとなる開幕戦の先頭打者アーチで先制。二回以降は打線が沈黙していたが、六回、牧と佐野の連打で無死一、三塁。宮崎の二ゴロの間に１点を奪い１点差とした。先発の東は６回３失点。二回、１死一塁から伊藤に逆転２ランを被弾。五回にもサンタナに右越えソロを許した。