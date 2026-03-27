◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人の9年目右腕・田中瑛斗投手（26）が阪神との開幕戦でプロ初セーブをマークした。3―1で迎えた9回、4番手としてマウンドへ。最初に打席へ迎えた3番・森下にはこの日3安打目となる遊撃への内野安打を許したが、続く4番・佐藤を“伝家の宝刀”シュートで遊ゴロ併殺打に仕留めると、5番・大山は初球の149キロ直球で左飛に打ち取った。圧倒的な強さで昨季セ・リーグを